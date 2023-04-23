محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 8 مصابين إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام؛ لتلقى العلاج اللازم.

كما وجه الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين، مقدما العزاء لأسرة الـ3 متوفين في الحادث.

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان طريق الكراكات كفر الشيخ قد شهد حادث تصادم سيارتين ملاكي، أدى إلى وفاة 3 أشخاص من بينهم شاب وشقيقته، وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم.