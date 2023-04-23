وزير الخارجية الأوكراني: روسيا سرقت السلام في أوروبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "روسيا لم تسرق الأراضي في أوكرانيا فحسب ، بل سرقت أيضا السلام في أوروبا والاستقرار في العالم".



وكتب كوليبا في مقال افتتاحي لنسخة الأحد من صحيفة دي فيلت الألمانية اليومية: "لقد دمرت (روسيا) المبادئ الأساسية للإنسانية من خلال ارتكاب فظائع تعجز الكلمات عن وصفها".



وأضاف أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي في المنطقة إذا لم تُحاسب موسكو على كل جرائمها.



وقال الوزير الأوكراني إن مستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي "سيتقرر في ساحة المعركة في أوكرانيا"، ورفض الدعوات لإجراء مفاوضات سريعة بين موسكو وكييف، قائلا: "إذا ارتكبنا خطأ الآن واخترنا مكافأة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على عدوانه بأي شكل من الأشكال بدلا من هزيمته كدرس لجميع المعتدين المحتملين الآخرين، فإن مستقبل أوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره سيتعرض للخطر".



وقال إن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال استعادة حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.