الإسماعيلي يصرف النظر عن تجديد تعاقد أحمد عادل عبد المنعم

قرر مسئولو اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، رسميًا صرف النظر عن تجديد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، قد وضعت خارطة الطريق للموسم المقبل مبكرًا واتفقوا على رحيل بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بمستوى جيد سواء المرتبطين بعقود سارية أو من انتهى توقيت وجودهم بالنادي، تمهيدًا للبحث عن آخرين مكانهم يتوافر لديهم الكفاءة البدنية والفنية وصغر السن.

يذكر أن علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية الأسبق بالإسماعيلي تعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسمين، في عهد مجلس إبراهيم عثمان مقابل 5 ملايين جنيه للسنة الواحدة ولم تفلح محاولات مجلس يحيى الكومي المستقيل تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة بسبب رفض بعض الأندية شراءه بالمبلغ المعرض وقتها.