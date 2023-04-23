رئيس الوزراء العراقي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع السعودية وإيران

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عمق العلاقات التاريخية مع السعودية وإيران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن «السوداني» تبادل مساء أمس السبت، التهاني، كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار البيان، إلى أن «الاتصال شهد تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها».

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن تمنياته «باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة، من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة».