إحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل لتقصيره في عمله

أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل، بسبب التقصير في مهام عمله.



وكان وكيل الصحة شهد خلال جولته بالمستشفى، غياب 5 أخصائين عن نوبتجية الاستقبال والطوارئ، وعدم توافر بعض المستلزمات بأقسام الاستقبال والطوارئ رغم وجودها وصرفها للمستشفى من مخازن المديرية، وضعف الإشراف والمتابعة من إدارة المستشفى.



كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتجول في قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، مؤكدا استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية المقدمة للمرضى.