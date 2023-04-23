 إحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل لتقصيره في عمله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل لتقصيره في عمله

علاء شبل:
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 6:38 م
أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل، بسبب التقصير في مهام عمله.

وكان وكيل الصحة شهد خلال جولته بالمستشفى، غياب 5 أخصائين عن نوبتجية الاستقبال والطوارئ، وعدم توافر بعض المستلزمات بأقسام الاستقبال والطوارئ رغم وجودها وصرفها للمستشفى من مخازن المديرية، وضعف الإشراف والمتابعة من إدارة المستشفى.

كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتجول في قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، مؤكدا استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية المقدمة للمرضى.

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