إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق سانت كاترين

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سانت كاترين الدولي بجنوب سيناء.



تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق سانت كاترين الدولي، بعد كارتة مفارق كاترين اتجاه وادي فيران بنحو 23 كيلومترا.



وأسفر الحادث عن إصابة كلً من محمد عبدالصمد خليل، 43 عامًا، من البحيرة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وسيد صلاح عثمان، 32 عامًا، من المنيا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد نشأت محمد، 23 عامًا، من الإسكندرية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى صلاح مصطفى، 42 عامًا، من الغربية، مصاب ما بعد الارتجاج، وعاطف علي عبدالحليم، 49 عامًا، من الغربية بكدمة بالكتف الأيسر.



كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.