الجزائر تدين هجمات وسط مالي وتجدد دعوتها لتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب

أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس /السبت/ في منطقة مطار سيفاري بمنطقة موبتي وسط مالي، والتي راح ضحيتها العديد من الجنود والمدنيين الماليين.



وأكدت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم /الأحد/، لشعب وحكومة مالي، تضامنها ودعمها الراسخ في حربها ضد الإرهاب.



وجددت الجزائر دعوتها إلى تعزيز الجهود للقضاء على هذه الآفة الدنيئة التي لا تزال تؤثر سلبا على السلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.



وبحسب البيان، تقدمت الجزائر بأصدق تعازيها إلى حكومة وشعب مالي الشقيق، مؤكدة لأهالي الضحايا تعاطفها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.