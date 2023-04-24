 الجزائر تدين هجمات وسط مالي وتجدد دعوتها لتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب - بوابة الشروق
الإثنين 24 أبريل 2023 2:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الجزائر تدين هجمات وسط مالي وتجدد دعوتها لتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:58 م
أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس /السبت/ في منطقة مطار سيفاري بمنطقة موبتي وسط مالي، والتي راح ضحيتها العديد من الجنود والمدنيين الماليين.

وأكدت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم /الأحد/، لشعب وحكومة مالي، تضامنها ودعمها الراسخ في حربها ضد الإرهاب.

وجددت الجزائر دعوتها إلى تعزيز الجهود للقضاء على هذه الآفة الدنيئة التي لا تزال تؤثر سلبا على السلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

وبحسب البيان، تقدمت الجزائر بأصدق تعازيها إلى حكومة وشعب مالي الشقيق، مؤكدة لأهالي الضحايا تعاطفها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك