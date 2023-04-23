كلوب أميركا يعود لنزيف النقاط بالدوري المكسيكي بتعادل أمام بوماس أونام

عاد كلوب أميركا لنزيف النقاط في بطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه بوماس أونام، مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، في المرحلة الـ16 بالمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت بنفس اليوم في البطولة عن فوز باتشوكا 2 / 1 على ضيفه أتلتيكو سان لويس، وتشيفاس على ضيفه كروز أزول بنفس النتيجة.

وبادر نيكولاس فيريري بالتسجيل لمصلحة بوماس أونام في الدقيقة 68، لكن سرعان ما أدرك كلوب أميركا التعادل بواسطة هنري مارتن في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، بقي كلوب أميركا، الذي حقق 4 انتصارات فقط في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف مونتيري (المتصدر).

في المقابل، رفع بوماس أونام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.