دراسة: فيتامين ب 3 قد يقي من الإصابة بسرطان الجلد

كشفت دراسة أجراها فريق من علماء جامعة سيدني، عن أن فيتامين "ب 3"، المعروف أيضًا باسم "نيكوتيناميد"، قد يكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.

ويعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، وأخطر أنواع السرطان التي يمكن أن ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن "النيكوتيناميد" (فيتامين "ب 3") له تأثيرات وقائية ضد الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد.

و"النيكوتيناميد"، هو أحد أشكال فيتامين "ب 3" القابل للذوبان في الماء؛ ما يعنى سهولة امتصاص الجسم له ويتواجد هذا الشكل من فيتامين "ب 3" بشك طبيعى في الأسماك، والدواجن، والمكسرات، والبقوليات، والبيض، والحبوب.

وفي الدراسة الحالية، فحص الباحثون 386 شخصًا كانوا مصابين سابقًا بسرطان الجلد غير الميلانيني على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين، حيث تلقت المجموعة الأولى 500 مجم من فيتامين "ب 3" مرتين يوميًا، بينما تلقت المجموعة الأخرى دواءً وهميًا (حبة لا تحتوي على مكونات نشطة) لمدة 12 شهرًا ثم تم فحص المشاركين من قبل أطباء الجلدية كل ثلاثة أشهر لمدة 18 شهرًا ووجد الفريق أنه بعد 12 شهرًا، انخفض خطر الإصابة بسرطان الجلد الجديد غير الميلانيني بنسبة 23% في مجموعة فيتامين "ب 3" مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

كما تم العثور على اختلافات مماثلة بين مجموعة فيتامين "ب 3" ومجموعة الدواء الوهمي مع سرطان الخلايا القاعدية الجديدة وسرطان الخلايا الحرشفية الجديد، وكلاهما نوع من سرطان الجلد غير الميلانيني ووجدوا أيضا أن عدد حالات "التقران الشعاعى"، وهو نوع من الآفات الجلدية التي يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد، كان أقل في مجموعة فيتامين "ب 3" منه في مجموعة الدواء الوهمى في نقاط زمنية مختلفة طوال فترة الدراسة.

وقد خلص الباحثون إلى أن تناول فيتامين "ب 3" عن طريق الفم آمن وفعال في الحد من خطر الإصابة بسرطانات الجلد الجديدة غير الميلانينية لدى الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بها ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن تناول جرعات عالية من فيتامين ب 3 يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، لذلك فمن الأفضل دائمًا التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية قبل تناول أي مكملات وتتذكر أن أفضل طريقة للوقاية من سرطان الجلد هي حماية بشرتك من أشعة الشمس من خلال ارتداء ملابس واقية، والبقاء في الظل، واستخدام واقي من الشمس بدرجة (SPF 30) على الأقل.