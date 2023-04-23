كشف أسرار التداول: رحلة المبتدئين إلى قلب الأسواق المالية

أنت جديد في عالم التداول عبر الإنترنت؟ وفقًا لبحث أجرته Broker Notes، في عام 2022، كان هناك أكثر من 9.6 مليون متداول نشط في تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من ذلك، بالنسبة للمبتدئين، قد يكون فهم المشهد غالباً للأسواق المالية أمراً صعباً، وقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. في هذا الدليل، سنحاول إزالة الغموض عن هذا المخاوف المربكة حول أسواق المال و لكسب المال على الجانب ، وتزويدك بالمعرفة الأساسية لبدء رحلة التداول الخاصة بك.

ما هو التداول عبر الإنترنت؟

إذن ، ما هو التداول في سياق القيام بذلك عبر الإنترنت؟ حسناً، التداول عبر الإنترنت هو شكل من أشكال الاستثمار قصير الأجل عادةً. يقوم المتداولون بشراء وبيع الأدوات المالية بهدف المضاربة على المكان الذي سيرتفع أو ينخفض فيه سعر الأداة.

إذا كان المتداول يعتقد أن أداة مالية ستزيد، فإنه يشتريها. تقليل البيع. يمكن أن يتضمن ذلك شراء الأداة الفعلية، ولكنه عادةً ما يتضمن إبرام عقد مع مزود التداول – العقود مقابل الفورقات (CFD) أو التداول على فروق الأسعار. في المثال الأخير، يتداول المتداولون بالمال، ويفتحون ما يعرف باسم المركز. إذا كان مركزهم صحيحاً، فإنهم يكسبون أموالًا لكل نقطة من حركة السعر. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهم مدينون لمقدم الخدمة.

يمكن أحياناً زيادة مبلغ المال الذي يمكن المراهنة عليه باستخدام الرافعة المالية. هذا هو المكان الذي يضع فيه المتداول مبلغاً كبيراً من المال في حسابه وفي المقابل يمكنه التداول بمبلغ أكبر بكثير من الأموال. يمكن أن يؤدي هذا إلى تضخيم الأرباح، ولكنه أيضاً ينطوي على مخاطرة كبيرة، حيث يمكن تضخيم الخسائر بنفس القدر.

ماذا يجب أن تتداول؟

هناك الكثير من الأدوات المالية المختلفة ويمكن لتجار الأسواق التداول:

• الأسهم - تتبع ثروات الشركات الفردية.

• الفوركس - التوقعات بما إذا كانت العملة سترتفع أو تنخفض في السعر.

• العملات المشفرة - العملات المعدنية والرموز المميزة مثل Bitcoin وEthereum.

• صناديق المؤشرات - مجموعات كبيرة من الأسهم ممثلة برقم مؤشر ، وبالتالي فهي أقل تقلباً من تداولات الأسهم الفردية.

• السلع - سلع العالم الحقيقي مثل الذهب والفضة والقهوة والسكر وما إلى ذلك.

يعود اختيار ما تتداوله إلى ما تجده مثيراً للاهتمام، وما إذا كنت تفهم كيفية عمل السوق، وما إذا كان يتم تداول السوق بانتظام. كلما زاد تداول السوق وازدادت شعبيته، كلما كان السعر أكثر تقلباً وأسرع يمكنك تقديم الطلبات (نظرًا لوجود المزيد من المتداولين المتاحين للشراء والبيع في أي وقت).

3 طرق تداول فعالة للمتداولين المبتدئين

غير متأكد من كيفية التداول؟ فيما يلي ثلاث طرق شائعة:

• التداول اليومي - يتضمن ذلك إجراء تداولات متعددة خلال فترة يومية واحدة بالنظر إلى المؤشرات الفنية لتوقيت تداولاتك. ومع ذلك، يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.

• Scalping وهو أمر شائع في الفوركس، حيث يرى التجار أن المتداولين يفتحون ويغلقون الصفقات في غضون ثوانٍ أو دقائق من الأطر الزمنية.

• التداول المركزي - إذا كنت تريد شكلاً أبطأ وأكثر هدوءًا من التداول، فإن التداول الموضعي يتضمن فتح التداولات لمدة أسبوع إلى بضعة أشهر.

مع المعلومات الواردة أعلاه ، يجب أن يكون لديك الآن فهم قوي لأساسيات التداول وأن تشعر بمزيد من الثقة في التنقل في عالم التداول المثير. هل ستبدأ التداول؟ ما هي الأوراق المالية التي سوف تتداولها؟ دعنا نعرف أفكارك في قسم التعليقات.