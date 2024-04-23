أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

قررت إمارة أبوظبي، بيع سندات دولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مصدر مطلع القول إن الإمارة الغنية بالنفط التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو أيه.أيه أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

ومن المنتظر إعلان المزيد من التفاصيل النهائية الخاصة بحجم الطرح وأسعار العائد في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يكون العائد على السندات الخمسية في حدود 70 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المناظرة، و85 نقطة أساس فوق العائد الأمريكي للسندات العشرية، و125 نقطة أساس على السندات الثلاثينية.

وتدير عملية بيع السندات بنوك أبوظبي التجاري وسيتي جروب وأبوظبي الأول وبنك دبي وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.