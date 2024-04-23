 ضبط متهمين بقتل شخص في قنا لخلافات بينهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط متهمين بقتل شخص في قنا لخلافات بينهم

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 1:03 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا القبض على شخصين بقنا لإطلاقهما أعيرة نارية تجاه شخص مما أدى إلى وفاته.

وتلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، بلاغا من مستشفى باستقبالها جثة عاطل مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية متفرقة.

بالانتقال وبسؤال زوجة المجني عليه اتهمت شخصين مقيمان بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم، واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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