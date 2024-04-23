منح السعوديين تأشيرات شنجن لـ 5 سنوات عند أول طلب

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أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بويل اعتماد قرار بمنح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج، خلال منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي، يوم الإثنين.

وأوضح سفير فرنسا لدى المملكة أن المواطنين السعوديين سيحصلون على تأشيرات شنجن لمدّة خمس سنوات عند أول طلب، في قرار أوروبي اتُخذ يوم الاثنين ودعمته فرنسا بقوّة وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نتطلع إلى رؤية المزيد والمزيد منكم في فرنسا، سواء للسياحة أو العمل".

وكانت مصادر أوروبية أعلنت في وقت سابق الاثنين توحيد أنظمة تأشيرة "شنجن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني منحهم التأشيرة مدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى في وقت يتطلع التكتلين – مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي- إلى توطيد علاقات التعاون بينهما لخدمة مصالحهما.

وكان مجلس التعاون الخليجي بحث مع الاتحاد الأوروبي المواضيع المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنجن" في وقت سابق.