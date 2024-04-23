 لأول مرة منذ 52 عاما.. سامسونج لم تدفع ضريبة الشركات بسبب خسائر التشغيل - بوابة الشروق
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لأول مرة منذ 52 عاما.. سامسونج لم تدفع ضريبة الشركات بسبب خسائر التشغيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 5:24 م

لم تدفع شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للالكترونيات، ضريبة الشركات هذا العام بسبب خسائر التشغيل التي سجلتها في العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية عن مصادر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن هذه هي المرة الأولى منذ 52 عاما التي لا تقوم فيها "سامسونج" بدفع ضريبة الشركات.

وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة لشركة سامسونج، التي تشمل الشركات التابعة لها، نحو 6ر6 تريليون وون في العام الماضي؛ إلا أن "سامسونج" سجلت ما يقرب من 5ر11 تريليون وون من خسائر التشغيل على أساس منفصل، بعد استثناء الأفرع التابعة لها في الخارج وتلك التابعة لها التي تقوم بدفع الضرائب في الخارج.


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