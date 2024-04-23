واشنطن تعرب عن قلقها بعد هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بعد هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين: "نحن بالتأكيد ندين الهجوم الذي شنته ميليشيا متحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا".

وأضاف ميلر أنه وجد أنه من "المقلق" أن الهجوم وقع بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لواشنطن.

وأضاف: "لذلك يبدو واضحا أن إيران لا تحترم السيادة العراقية".

وتابع: "لقد أوضحنا تماما لإيران، وأوضحنا تماما للجماعات الوكيلة لإيران أننا سندافع عن مصالحنا، وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال".

وكانت التفاصيل حول الحادث غير واضحة في البداية حيث ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلة من التحالف دمرت قاذفة دفاعا عن النفس بعد تقارير عن هجوم صاروخي فاشل بالقرب من قاعدة التحالف في رومالين في سوريا.

وقالت الوزارة إنه لم يصب أي من أفراد الولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، زعمت الميليشيات الموالية لإيران مرارا أنها ضربت قواعد أمريكية داخل العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ.