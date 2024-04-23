ذا صن: حان وقت الوداع بين ليفربول ومحمد صلاح بسبب الشيخوخة

أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن ليفربول يجب أن يودع أسطورته محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025.

وأشارت بعض التقارير أن أندية من الدوري السعودي تتصارع من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح مقابل مبالغ خيالية.

وكتبت صحفية «ذا صن» البريطانية:«يحتاج ليفربول خمس مباريات فقط من محمد صلاح، ثم يقول له وداعًا وشكرًا، وإذا تمكن من استعادة مستواياته المميزة، سيكون هذا أفضل وداع للاعب الآنفيلد».

وتابعت:«ولكن يبدو أن هذا غير مرجحًا، يجب أن ينفصل اللاعب عن النادي هذا الصيف».

وواصلت:«لأول مرة منذ 7 سنوات تظهر علامات الشيخوخة على صلاح ويتراجع مستواه بهذا الشكل، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية».

وأردفت:«قبل ذهابه إلى كأس الأمم الأفريقية، فقد سجل صلاح استطاع أن يسجل 14 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة، ولكن بعد الإصابة سجل 3 أهداف وتمريرة حاسمة في 7 مباريات فقط».

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لخوض مباراة ديربي الميرسيسايد غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.