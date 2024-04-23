التعاون الإسلامي: استشهاد 378 فلسطينيا وجرح 675 معظمهم في غزة خلال أسبوع

أكد التقرير الأسبوعي لمرصد منظمة التعاون الإسلامي الصادر، اليوم الثلاثاء، لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، زيادة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية وخاصة خلال الفترة من 16 إلى 22 أبريل 2024، حيث استشهد 378 فلسطينيًا وجرح 675 فلسطينيًا معظمهم في قطاع غزة.

كما بلغ عدد من استشهد من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 21 أبريل 2024 ، بحسب التقرير ، نحو 34582 شهيدًا ، وفقا لتقرير المنظمة.

وأشار التقرير،الذي نشرته وكالة الانباء السعودية"واس"،إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتوسيع عدوانها العسكري على قطاع غزة على مدى الأسبوع الفائت، وذلك تحضيرًا لعملية عسكرية واسعة النطاق ومتوقعة في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، وبتجاهل إسرائيلي واضح لكل التحذيرات الدولية من مغبة وقوع كارثة إنسانية كبيرة في المدينة في حال أصرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مساعيها الرامية لاجتياحها.

ووثقت التقارير اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تشير الى تعرّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواع من التعذيب والتنكيل، قبل اعدامهم ودفنهم بشكل جماعي.