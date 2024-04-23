منظمة بن الأمريكية تلغي حفل توزيع جوائزها بعد مقاطعة الكُتاب بسبب حرب غزة

ألغت منظمة بن أمريكا PEN America جوائزها الأدبية السنوية بعدما سحب عشرات الكتاب المرشحين أعمالهم احتجاجا على رد فعل المنظمة على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت المنظمة، المعنية بحماية حرية التعبير، إنه من بين 61 مؤلفا ومترجما مرشحا للحصول على الجائزة، قرر 28 كاتبا سحب كتبهم من المنافسة على الجوائز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويأتي ذلك بعدما انتقد كتاب ذائعو الصيت، في سلسلة من الرسائل المفتوحة، المنظمة لما يزعم بأنه عدم دعم للكُتاب الفلسطينيين.

وكان من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 29 أبريل الجاري في قاعة "تاون هول" في مدينة نيويورك، ولكن تم إلغاؤه الآن.

وفي مارس الماضي، وقع مؤلفون محترمون، من بينهم نعومي كلاين وميشيل ألكساندر، على رسالة مفتوحة تزعم أن منظمة بن لم تقدم "أي دعم منسق كبير" للكتاب في غزة أو الخطاب الفلسطيني بشكل عام.

وقالت الرسالة أيضا إن المنظمة "خانت التزام المنظمة المعلن بالسلام والمساواة للجميع، وبالحرية والأمن للكُتاب في كل مكان".

وقالت المنظمة ، ردا على هذه المزاعم، إنهم "يقفون إلى جانب كُتاب غزة"، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت مجددا توسيع نطاق دعمها للكُتاب الفلسطينيين من خلال صندوق الطوارئ التابع للمنظمة.