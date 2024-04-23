النائب سامي هاشم: قطاع التعليم شهد طفرة على جميع المستويات في البلاد

قال النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، إن قطاع التعليم شهد طفرة على كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الرواتب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة التعليم وفتح جامعات ومدارس جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة رؤية هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد للمرحلة المقبلة.



وتوجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للتعليم بزيادة المخصصات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمي عن العام الماضي بـ267 مليار جنيه ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم 858 مليار جنيه.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهد أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع لا سيما السلع الغذائية.