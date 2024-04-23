أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، هو أهم هدف كان على الفريق تحقيقه هذا الموسم، مشيرا أن التتويج بلقب البريميرليج ليس بأيديهم.

يتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة متساويا مع أرسنال المتصدر في عدد النقاط لكن السيتي صاحب المركز الثالث برصيد 73 نقطة، يتبقى له مباراة أقل من الريدز والمدفعجية وحال تحقيقه الفوز سينفرد بالصدارة.

أضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إيفرتون: " ديربي الميرسيسايد الأخير لي؟ ستكون مواجهة مهمة للغاية، إيفرتون حقق مايريد «تجنب الهبوط» لكن بالنسبة لنا مازال يتعيّن علينا الإستمرار مباراة تلو الأخرى".

تابع كلوب:" التأهل لدوري الأبطال هو أهم ما كان علينا فعله هذا الموسم، والآن نسعى للفوز بكل المباريات، قبل أسبوعين كل شيء كان أفضل مما توقعه أي شخص، بعدها كان هناك فترة لم نظهر بمستوى يؤهلنا لتحقيق النتائج المطلوبة".

أشار كلوب:" فزنا على أتالانتا وشعرنا وكأنه فوز لم يُحتسب وضد فولهام قرأت أن البعض لم يكن مقتنعًا بذلك الفوز! يا إلهي، أتمنى لو لعبتم مباراة واحدة بالبريميرليج وتعرضتم لهذه الالتحامات".

أتم كلوب:" لاشيء بأيدينا، نحن بالمركز الذي علينا أن نكون عليه لكن علينا إستغلال ما لدينا من مباريات وسأكون سعيدًا بتحقيق لقب الدوري".