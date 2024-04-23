محكمة طالبان تحكم بالجلد 30 جلدة على رجلين متهمين بالسرقة

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أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في إقليم كابيسا بشمال شرقي أفغانستان أصدرت حكما بالجلد العلني على رجلين اتهما بالسرقة.

وقالت المحكمة العليا إن كل مدان تلقى 30 جلدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على أحد المدانين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى آخر بالسجن لمدة سنة ونصف السنة.

وأضاف البيان أن مسؤولي المحكمة والسكان شهدوا عمليات الجلد.

ومع عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان شهدت البلاد إعادة التطبيق العلني للعقوبات، بما في ذلك الإعدام والجلد، على جرائم مختلفة مثل القتل والسرقة والزنا.

ومنذ أغسطس 2021، أعدمت محاكم طالبان علنا خمسة رجال أدينوا بالقتل.

وعلى الرغم من انتقادات المنظمات الحقوقية، يقول مسؤولو طالبان إن تطبيق الشريعة الإسلامية ضروري للحد من الجرائم وضمان السلامة العامة .