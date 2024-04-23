عاهل الأردن وأمير الكويت يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يزور الأردن حاليا، جلسة مباحثات.

تم خلال الجلسة، استعراض التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

كما تناولت المباحثات الأوضاع بالمنطقة.

وحذر العاهل الأردني خلال الجلسة، من خطورة التصعيد الأخير، والذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.. مجددا التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الفلسطينيين، على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.