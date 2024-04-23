أردوغان: الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية، وأن القضاء على تنظيم "حزب العمال الكردستاني" يصب في مصلحة البلد العربي.

وأشار الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية أجراها إلى العراق أمس الاثنين، وحضر خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، إلى أنه بحث مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية التي شهدت زخما في الفترة الأخيرة.

وأعرب أردوغان عن دعمه للخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية برئاسة السوداني من أجل تحقيق الاستقرار والرفاه الدائم في البلاد.

وذكر أنهم بحثوا الخطوات الممكن اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل مكافحة الإرهاب والتجارة والنقل والطاقة وتأثيرات تغير المناخ.

وأعرب الرئيس أردوغان للجانب العراقي عن ترحيب تركيا بإعلان بغداد "حزب العمال الكردستاني"، "تنظيما إرهابيا، وأن هذا الأمر يصب في صلب تطلعات تركيا لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي في العراق".

وقال إن التنظيم "حزب العمال الكردستاني"، "يهدد استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد".

وأكد عزم تركيا على إنهاء الإرهاب بطريقة أو بأخرى، قائلا: "لن نفسح المجال أبدا للذين يعملون مع التنظيمات الإرهابية ويستخدمونها أدوات"، مضيفا أنه "من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حفر الإرهاب".

أما بالنسبة لمشروع طريق التنمية فذكر الرئيس أردوغان أنه كان "على رأس جدول أعمال الزيارة وتكلل بتوقيع مذكرة تفاهم رباعية تم من خلالها تجاوز مرحلة مهمة".