كوريا الجنوبية: ارتفاع أسعار المنتجين للشهر الرابع على التوالي في مارس

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في مارس، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي(مساء اليوم الاثنين).

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس رئيسي لتضخم المستهكلين، بنسبة 2ر0% في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه ، في أعقاب مكاسب شهرية بنسبة 3ر0 % و5ر0% في شهري فبراير ويناير على الترتيب، وفقا لبيانات أولية من بنك كوريا نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 6ر1% بعد زيادة بنسبة 5ر1% على أساس سنوي في الشهر السابق.

وترجع الزيادة إلى ارتفاع بنسبة 3ر1% في أسعار المنتجات الزراعية وبنسبة 6ر0% في المنتجات الصناعية.

يذكر أن أسعار المنتجين تعد من المؤشرات الرئيسية التي تحدد مسار التضخم، حيث تؤثر على الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين في الأشهر المقبلة.

وظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى من 3% للشهر الثاني على التوالي في آذار/مارس بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الفاكهة وارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.