كتائب القسام تتوعد بتكتيكات جديدة لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بأنها ستوجه المزيد من الضربات للجيش الإسرائيلي واستخدام تكتيكات عسكرية جديدة ضده في غزة.

وجاءت هذه التوعدات خلال كلمات مسجلة تلفزيونيا لأبو عبيدة الناطق باسم القسام في اليوم الـ200 من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا بأن "الجيش الإسرائيلي عالقا في غزة ولا يمكنه تحقيق أي أهداف عسكرية".

وأضاف أبو عبيدة أن كتائبه تتبع تكتيكات عسكرية متنوعة ومتناسبة مع الميدان طالما بقي الجيش الإسرائيلي في القطاع، متوعدا بتسديد الضربات وستأخذ أشكالًا متجددة.

واتهم أبو عبيدة الحكومة الإسرائيلية بأنها تعرقل كافة الجهود التي يتولاها الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون لإتمام صفقة من شأنها وقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح أبو عبيدة أن بيان الحكومة الإسرائيلية هو محاولة من جانبها لكسب المزيد من الوقت في حربها على غزة ولا تأبه لحياة "الأسرى" الإسرائيليين المحتجزين بغزة، مشيرا إلى عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح خمسة محتجزين إسرائيليين أمضوا سنوات في غزة حتى هذه اللحظة.

في المقابل، يقول أبو عبيدة، إن جيش الاحتلال "يحاول لملمة صورته وإظهار قوته العسكرية من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية والقتل ضد المدنيين في غزة والاستمرار في عمليات التدمير الممنهجة".

وأضاف "تحاول إسرائيل طوال الوقت إيهام العالم بالقضاء على فصائل المقاومة لكن هذه أكذوبة كبيرة..إننا نواجه الضغط العسكري بمزيد من الثبات على مواقفنا التي نسعى من خلالها الحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط بها".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني وجرح ما يزيد عن 77 ألفا آخرين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة بغزة.