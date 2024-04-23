وزيرا الدفاع السعودي والبريطاني يبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نظيره البريطاني جرانت شابس هاتفيًا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الدفاع السعودي تلقى اتصالا هاتفيا مساء الاثنين من وزير الدفاع البريطاني استعرضا خلاله "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون الدفاعي المشتركة، وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته".

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال "الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي".

وشارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، مساء الاثنين ، في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورج.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.