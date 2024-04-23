قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن «معركة طوفان الأقصى بدأت بتدمير فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر».

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن طوفان الأقصى بدأت بتسديد ضربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكيان الصهيوني، انتصارا للأقصى، وردا على محاولة تدميره وطمس هويته».

وأشار إلى أن «الاحتلال المجرم يحاول لملمة صورته منذ ذلك اليوم، ولا يحصل إلا على مزيد من الخزي والعار، سواء في انكسار جيشه وفشله المدوي أمام بأس المقاومة والشعب، أو في صورته القذرة الوحشية التي تحطمت أمام العالم بأسره».

ولفت إلى أن «صورة الاحتلال الحقيقية ظهرت ككيان غريب خارج عن سياق كل المنطقة، ويستدعي عند كل محطة أربابه وأسياده للدفاع عنه».