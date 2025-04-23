تترقب الجماهير الأفريقية المواجهة القوية بين الأهلي ضد صن داونز المقررة مساء الجمعة المقبلة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى لقاء الصراع بين تاريخ يبحث عن النجمة الثالثة عشرة، وطموح يسعى لإثبات الحضور والهيمنة.

يبحث الأهلي عن كتابة سطر جديد فى سجلات التاريخ مدعوما بعاملي الأرض والجمهور، سعيًا لحسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل صنداونز المواجهة وهو يدرك صعوبة المهمة التى ستكون وسط حضور جماهير كبير بعد حصول الأهلي على الموافقات الرسمية بالسعة الكامل للاستاد .

وخلال المحاضرة الفنية الأخيرة كرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي من التهاون وشدد على أن المباراة لا تقبل الأخطاء التى قد تطيح بالاحلام وتضيع على الجيل الحالي فرصة ذهبية بوضع أسمائهم فى تاريخ الكرة الأفريقية.

وينتظر أن يتحدث كولر، خلال المؤتمر الصحفي المقرر الخميس عن المباراة وتحضيرات الفريق للحدث الكبير والذى وصفه كبار النقاد بنهائى مبكر بين الشمال والجنوب.

ويؤدى الأهلي تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش وينتظر أن يتضمن التركيز على بعض الجوانب الفنية التى يرغب كولر فى تطبيقها خلال المباراة بجانب شرح لطريقة لعب المنافس وكيفية إيقاف خطورة لاعبيه .