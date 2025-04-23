السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسكرتير نيابة محكمة بورسعيد بعدما سرب حرز قضية سفاح التجمع

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز محمود، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على المتهم "محمد.ع.أ"، سكرتير أمين سر نيابة بمحكمة بورسعيد، الذي قام بتسريب حرز قضية سفاح التجمع.

وقال المستشار السيد عبدالعزيز محمود، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، في حيثيات منطوق الحكم، إن المتهم "يستحق قطع رقبته، لأن طبيعية مهنته هي الأمانة"، مؤكدا أن القضاء هو حصن الأمة المصرية.

وشدد على أن الحكم الصادر راعي أقصى درجات الرأفة مع المتهم.

كما قررت المحكمة براءة "سامي.م.گ"، مدير أحد المواقع الإلكترونية من تهمة الرشوة، وتغريمه 500 جنيه، والمصاريف القضائي، ونفس الحكم لمراسلة الموقع.

وتعود وقائع القضية رقم 10 كلي بورسعيد لسنة 2025، إلى قيام المتهم الأول في القضية بتسريب حرز قضية سفاح النساء، وهو عبارة عن مقطع فيديو، تم بثه على شبكة الإنترنت، وموقع الدارك ويب، يتضمن أفعال بشعة للسفاح وهو يقوم بقتل ضحاياه من الفتيات، مما أثار الزعر وحالة من الخوف لمن شاهدة في المجتمع المصري.