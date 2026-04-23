الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات فريق الكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي عقب التتويج ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ونجح الفريق في التأهل لبطولة العالم للأندية.

وقال الخطيب عبر الموقع الرسمي للنادي: «ما تحقق هذا الموسم هو إنجاز استثنائي يضاف إلى تاريخ طائرة الأهلي، وأن التتويج باللقب القاري، والتأهل للمحفل العالمي لم يأت من فراغ، بل نتاج عمل جماعي توج بحصد خمس بطولات هذا الموسم، دوري المرتبط، وكأس السوبر المصري، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة إفريقيا للأندية».

وأشار رئيس النادي إلى أن لاعبات الأهلي قدمن نموذجا يحتذى في الإصرار والعزيمة والأداء المشرف طوال مشوار البطولة، وأن هذا الإنجاز الكبير يضع الفريق أمام مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في حصد البطولات.

ووجه الخطيب الشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تواجدت في الصالة المغطاة وساندت الفريق بقوة، وتحرص دائما على الوقوف وراء فرق النادي في كافة المناسبات، مؤكدًا على أن هذا الدعم يمثل الدافع الحقيقي وراء استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.