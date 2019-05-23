بوتين يشكر رئيس «الفيفا» على تنظيم كأس العالم في روسيا العام الماضي

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوفاني اينفانتينو، على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، في روسيا العام الماضي 2018.

وقال بوتين - خلال حفل توزيع جوائز الدولة اليوم الخميس بالكرملين -"إن العيد المشرق، الذي منحنا إياه كأس العالم لكرة القدم، سنتذكره لفترة طويلة"..مضيفا "أشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الحلم، مواطني روسيا وشركاءنا الأجانب، وفي المقام الأول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوفاني اينفانتينو".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق مرسوماً حول منح اينفانتينو وسام الصداقة على مساهمته الكبيرة في إعداد وإجراء كأس العالم في روسيا عام 2018.