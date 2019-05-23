الهدوء يعود لجاكرتا بعد أعمال شغب على خلفية نتيجة الانتخابات

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عاد الهدوء للعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وأنصار المرشح الرئاسي الخاسر برابوو سوبيانتو.

وجرى تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا بالقرب من مكاتب وكالة الإشراف على الانتخابات صباح اليوم، عقب أن هاجم بعض المتظاهرين نقطة شرطية بوسط جاكرتا وأشعلوا النار في مركبات خلال الليل.

وذكر التلفزيون المحلي أن بعض المحال والمطاعم في منطقتي تاناه ابانج وسابانج التجاريتين فتحتا أبوابهما.

وكانت أعمال الشغب قد اندلعت لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، عقب أن ألقى المتظاهرون عبوات حارقة وزجاجات مياه على أفراد الشرطة.

وذكر المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو أن الشرطة اعتقلت أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات مساء أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف: "تم اعتقالهم لأنهم هاجموا الضباط وقاموا بأعمال مدمرة".

وفاز الرئيس الحالي جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت في 17 أبريل لكن برابوو رفض النتيجة، قائلا إن هناك تزويرًا واسع النطاق في الانتخابات.

وحذر ويدودو أمس من أنه سوف يتم اتخاذ إجراء حاسم ضد مثيري الشغب.

وطالب برابوو في رسالة مصورة المتظاهرين بالعودة لمنازلهم، وأكد لهم أنه سوف يطعن على نتائج الانتخابات بصورة قانونية.

وقال داهنيل سيمانجونتاك المتحدث باسم حملة برابوو الانتخابية إنه من المتوقع أن يقدم الفريق القانوني للمرشح الطعن لدى المحكمة الدستورية في وقت لاحق من اليوم.