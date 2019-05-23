السراج: الصراع في ليبيا ليس بين شرقها وغربها ولكن بين الحداثة والعسكرة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مساء أمس الأربعاء، إن الصراع في ليبيا ليس بين شرقها وغربها، ولكن "بين من يريدون الحداثة والعسكرة".

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر إقامته في تونس مع شيوخ وأعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية الليبية "برقة".

وبحسب المكتب الإعلامي للسراج فقد جرى حوار بين الطرفين حول الحرب الدائرة بضواحي طرابلس الجنوبية.

وقال السراج: "البعض يحاول تسويق الصراع وكأنه بين شرق ليبيا وغربها لإثارة الفرقة وإشعال الفتنة، والواقع أنه بين من يريد الدولة المدنية الحديثة، ومن يسعى لعسكرة البلاد، والعودة إلى الحكم الشمولي".

وأضاف: "ما يشغلنا الآن هو حماية النسيج الاجتماعي الذي يستهدفه دعاة الفتنة، ونحن نعول على الشيوخ والحكماء في كل ليبيا"، مطالبا أهل برقة بإبعاد أبنائهم عن الحرب.

وأشار مكتب السراج إلى أن الوجهاء الحاضرين "أبدوا رفضهم للاعتداء على عاصمة الدولة أو أي مدينة أخرى، ولخطاب الكراهية والفتنة"، موضحين أن "الحرب في طرابلس لا تمثل أهل برقة".