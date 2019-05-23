إسرائيل تسعى للحصول على مساعدة دولية لمكافحة حرائق الغابات في البلاد

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دعا وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بطلب مساعدة دولية للتعامل مع حرائق الغابات التي أندلعت في أنحاء كثيرة من البلاد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أردان دعوته لنتنياهو بان يطلب المساعدة من اليونان وكرواتيا وقبرص، ومن المحتمل عدم مطالبة تركيا بسبب التوترات بين تل أبيب وأنقرة.

وبحسب"يديعوت أحرونوت" يتم حاليا استخدام 12 طائرة ومروحيتين لمكافحة الحرائق، ولكن يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ان الحرائق أدت إلى إصابة 22 شخصا بصورة طفيفة ومتوسطة واخلاء العديد من المنازل إضافة إلى تدمير 16 منزلا.

وتتعرض إسرائيل لموجة حارة حيث تراوحت درجات الحرارة في البلاد ما بين 44 إلى 48 درجة.