بنك التنمية الآسيوي يقدم دعما ماليا للفلبين للمساعدة في بناء مشروع سكك حديدية

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قال بنك التنمية الآسيوي اليوم الخميس إنه سوف يوفر دعما ماليا للفلبين، يعد اكبر دعم يقدمه البنك، للمساعدة في بناء شبكة سكك حديدية تمتد لمسافة 53 كيلومترا شمال العاصمة.

وأضاف البنك، ومقره مانيلا إن الحزمة المالية التي سوف تصل إلى 75ر2 مليار دولار سوف تساعد في بناء قطاعين بالسكك الحديدية يربطان شبكة القطارات الموجودة حاليا في مانيلا بمنطقة كلارك الاقتصادية عبر مدينة مالولوس في إقليم بولاكان شمال العاصمة.

وقال رئيس البنك تاكيهيكو ناكاو " هذا يعد أكبر دعم مالي يقدمه البنك لمشروع بنية تحتية".

ويعد مشروع مالولوس-كلارك جزءا من خطة وضعتها الحكومة الفلبينية لبناء شبكة قطارات لمسافة 163 كيلومترا تربط بلدات شمال مانيلا ببلدات واقعة في جنوب العاصمة، ومن المتوقع الانتهاء المشروع بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع وسيلة انتقال لنحو 342 ألف راكب، يتنقلون بين مانيلا وكلارك.

وبمجرد الانتهاء من الشبكة بحلول عام 2025، سوف يفيد 696 ألف راكب يوميا من مدينة كالامبا بجنوب البلاد، بحسب ما قاله البنك.

وأضاف البنك أن المشروع من شأنه تخفيف حدة الزحام في مانيلا والتلوث الهوائي، وخفض تكاليف النقل واللوجستيات بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في وسط منطقة لوزون بجنوب البلاد.