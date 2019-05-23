استطلاع: 3% فقط من الروس ينظرون بإيجابية للمثليين

أظهر استطلاع للرأي نشرته أكبر مؤسسة بحثية مستقلة في روسيا اليوم الخميس أن 3% فقط من الروس لديهم انطباع جيد إزاء المثليين.

وأوضح "مركز ليفادا"، في بيان، أن 89% ممن استجابوا للاستطلاع، الذي أُجري في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، لا يعرفون بصورة شخصية أحدا مثلي الجنس.

وقال نصف من شملهم الاستطلاع، 49%، إنهم لن يوقفوا أو يقللوا التواصل مع أي شخص يعرفونه إذا ما تبين أنه مثلي الجنس.

وأشار 46% منهم أن المثلية الجنسية هي نتيجة لعوامل خارجية مثل الأشخاص الذين يرتبط بهم المرء.

وقال نحو ربع المستجيبين للاستطلاع إنه لا يتعين أن يحصل المثليون على نفس الحقوق كبقية المواطنين. وهذه هي النسبة الأكبر ضمن هذا المؤشر منذ 14 عاما، أي منذ بدء توافر هذه المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الروسي يحظر إبداء الرضا عن العلاقات الجنسية غير التقليدية على الملأ إذا ما كان هذا في حضور قصّر.