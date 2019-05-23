أغلقت الشرطة البريطانية، مساء الخميس، شارع وايت هول في العاصمة لندن، والذي تقع به مقر الحكومة، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من فحص جسم مشبوه، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.