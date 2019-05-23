الحكومة الفرنسية تدافع عن استدعاء الصحفيين في التحقيقات المتعلقة بالتسريبات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافعت الحكومة الفرنسية -اليوم الخميس- عن سلسلة الاستدعاءات الأخيرة التي تعرض لها الصحفيون على يد محققين من وكالة الأمن الداخلي في البلاد ردا على التسريبات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي -لـ"راديو أوروبا 1": "نحن ملتزمون بشدة بحرية الإعلام، لكن الصحفيين يخضعون للنظام القضائي مثلهم مثل أي شخص آخر".

وذكرت صحيفة لوموند هذا الأسبوع أن الوكالة استدعت رئيس مجلس إدارتها وصحفيًا بسبب تقرير حول الفضيحة المحيطة بحارس شخصي سابق للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر قضائي في باريس، إنه تم استدعاء الصحفي كجزء من التحقيق في الكشف عن هوية أحد أفراد القوات الخاصة للبلاد، وهو أمر محظور في القانون الفرنسي.

وكان مقال في صحيفة "لوموند" قد قال إن شريكا للحارس الشخصي السابق لماكرون ألكسندر بينالا عمل لدى القوات الخاصة الفرنسية.

وتم استدعاء العديد من الصحفيين الآخرين من قبل الوكالة بسبب تقرير نُشر الشهر الماضي حول استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن.