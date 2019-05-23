مصادر: عرض حصة من مطار إسطنبول الجديد للبيع

قالت مصادر إن مجموعة من المساهمين في الشركة التي تدير مطار إسطنبول الجديد استعانت ببنك الاستثمار "لازارد ليمتد" لبيع حصتهم في المطار العملاق الذي تقدر تكلفته بحوالي 11 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة القول إن بنك الاستثمار الأمريكي يعمل حاليا مع بعض أعضاء كونسرتيوم "آي.جي.أيه" لتقييم المطار، ويجري مناقشات مع مشترين محتملين للحصة، ومنهم "فينسي إس.أيه" وشركة "مطار باريس" وفرعها التركي "تي.أيه.في هافاليامانلاري هولدنج" و"فيروفيال إس.أيه".

يُذكر أن مطار إسطنبول الدولي يوجد على بعد 20 كيلومترا من المدينة على ساحل البحر الأسود، وهو واحد من أكبر المطارات المحورية في العالم، ويشغل مساحة تتجاوز مساحة حي مانهاتن الشهير في مدينة نيويورك.

وقد تم افتتاحه رسميا أمام الرحلات التجارية في أبريل الماضي بعد سلسلة طويلة من التأجيلات.

ويعمل هذا المطار كبديل لمطار أتاتورك الذي كانت تديره شركة "تي.أيه.في هافاليمانلاري" قبل غلقه في الشهر الماضي.

وتم تصميم المطار الجديد ليخدم أكثر من 200 مليون راكب سنويا مع دخول ممراته الستة حيز التشغيل، حيث يتم حاليا تشغيل ممرين فقط.

كانت 5 شركات تشييد تركية وهي "سينجيز إنسات" و"ليماك هولدنج" و"مابا إنسات" و"كاليون إنسات" و"كولين إنسات" قد حصلت على حق بناء وتشغيل المطار لمدة 25 عاما بقيمة إيجارية قدرها 22.1 مليار يورو (24.6 مليار دولار).

وقد تقاسمت الشركات الخمس أسهم الشركة المشتركة التي تتولى بناء وتشغيل المطار بالتساوي في ذلك الوقت. وتمتلك شركة "كاليون إنسات" 35% من أسهم هذه الشركة حاليا وتمتلك "سينجيز إنسات" 25% بعد بيع "كولين إنسات" حصتها البالغة 20% في وقت سابق من العام الحالي، وتمتلك كل من "ليماك" 20% و"مابا" 20%.