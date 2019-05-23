عرضت فضائية «RT Arabic»، مقطع فيديو يرصد فتاة إيرانية تغني دون حجاب الرأس، بشكل انفرادي أمام جمهور في إيران.

وردًا على ذلك أصدرت السلطات القضائية في مدينة نطنز التابعة لمحافظة أصفهان، في وسط إيران، اليوم الأربعاء، قرارًا باستدعاء الفتاة، التي غنت أمام بعض القرويين والسياح في إحدى القرى.

فيما وصف إمام جامع المدينة ما فعلته الفتاة بـ«الخطوة الوقحة»، قائلًا في تصريحات إعلامية إن الفتاة هتكت حرمة الله في شهر رمضان، كما دعا الشرطة إلى التعامل مع هذه الواقعة بكل حزم.

وقال المدعي العام للمدينة إنه تم استدعاء جميع أعضاء الرحلة السياحية الرحلة السياحية التي ضمت الفتاة، مضيفًا أنهم دخلوا القرية لفترة قصيرة ثم غادروها، وانتشرت لهم صور في مناطق أخرى.