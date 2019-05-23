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إغلاق شارع وايت هول في لندن لحين الانتهاء من فحص جسم مشبوه

نور رشوان
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 2:09 م

أغلقت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، شارع وايت هول في العاصمة لندن، والذي تقع به مقر الحكومة، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من فحص جسم مشبوه.

جاء ذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل

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