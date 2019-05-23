إغلاق شارع وايت هول في لندن لحين الانتهاء من فحص جسم مشبوه

الأكثر قراءة
رئيس الأرصاد الجوية «لـ الشروق»: الموجة الحارة تنكسر في هذا اليوم
الإفراج عن طلاب الثانوية المقبوض عليهم بالوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم
«س و ج».. البطاقة الذهبية.. كل ماتريد معرفته عن الإقامة الدائمة في الإمارات
«تشريعية النواب» توافق على رفع الحصانة عن الحناوي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
جيدة جدًا
مقبولة
سيئة
النتـائـج
تصويت
أغلقت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، شارع وايت هول في العاصمة لندن، والذي تقع به مقر الحكومة، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من فحص جسم مشبوه.
جاء ذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل