رئيس سريلانكا يهنئ مودي بفوزه في الانتخابات العامة

هنأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقترب من الفوز بفترة حكم ثانية في الانتخابات العامة.



كتب سيريسينا تغريدة قال فيها " نهنئكم على فوزكم و إعادة تصديق الشعب على قيادتكم".



وأضاف أن سريلانكا تتطلع لاستمرار العلاقة البناءة والجيدة مع الهند في المستقبل.



وقال رئيس الوزراء ويكريميسينجه في رسالة لمودي:" الدعم الذي حصلت عليه من شعب الهند يظهر بوضوح ثقتهم في قيادتكم".



وأضاف" أتطلع للعمل معكم عن كثب للمضى في المبادرات المستمرة في مجالات التعاون المتعددة وذات المنفعة المتبادلة لشعبنا".