الخميس 23 مايو 2019 2:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

رئيس سريلانكا يهنئ مودي بفوزه في الانتخابات العامة

كولومبو - د ب ا 
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 2:09 م
هنأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقترب من الفوز بفترة حكم ثانية في الانتخابات العامة.

كتب سيريسينا تغريدة قال فيها " نهنئكم على فوزكم و إعادة تصديق الشعب على قيادتكم".

وأضاف أن سريلانكا تتطلع لاستمرار العلاقة البناءة والجيدة مع الهند في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء ويكريميسينجه في رسالة لمودي:" الدعم الذي حصلت عليه من شعب الهند يظهر بوضوح ثقتهم في قيادتكم".

وأضاف" أتطلع للعمل معكم عن كثب للمضى في المبادرات المستمرة في مجالات التعاون المتعددة وذات المنفعة المتبادلة لشعبنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك