رئيس وزراء فرنسا: نتمسك بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيواصل الإصلاحات المطلوبة لزيادة ديناميكية الاقتصاد الفرنسي حتى إذا حل حزبه في المركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية.

وأضاف فيليب في مقابلة مع قناة "سي نيوز" التلفزيونية، أن الحكومة ستقدم خلال الصيف الحالي مقترحات لتعديل نظم التقاعد والتأمين ضد البطالة وأوضاع موظفي الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن "فيليب" القول: "بلادنا لا تريد أن تتباطأ، لكنها تريد التقدم. بلادنا تحتاج إلى التقدم نحو اقتصاد أكثر ديناميكية وحرية وجذب المزيد من الاستثمار. وهي تعاني منذ وقت طويل للغاية من العجز عن إصلاح الأمور التي نعلم جميعا حاجتها للإصلاح".

وتابع فيليب أنه قد يتم إدخال تعديل على الحكومة وعلى "وسائل" ماكرون من أجل زيادة مشاركة كل الأطراف المعنية في عملية صناعة القرار.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تسعى لرئاسة المفوضية الأوروبية، قال رئيس الوزراء: "أتمنى أن يكون لدينا أفضل مفوضية ممكنة، ولن أدخل في لعبة الأسماء قبل الانتخابات"، مضيفا أنه لن يوافق على انتقال البرلمان الأوروبي من مدينة ستراسبورج الفرنسية إلى إحدى مدن ألمانيا كما تطالب بعض الأحزاب السياسية.