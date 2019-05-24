إيران تطالب ألمانيا بسرعة تطبيق الاتفاق النووي

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طالبت إيران ألمانيا بسرعة تطبيق الاتفاق النووي الذي عقد بين إيران وأمريكا ودول أخرى منها ألمانيا في فيينا عام 2015.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس خلال لقاء مع ينس بلوتنر مدير الدائرة السياسية بالخارجية الألمانية: "إن قدرة إيران على ضبط النفس له أيضا نهاية".

وقال نائب الوزير وفقا لبيانات وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، إن ألمانيا والشركاء الآخرين في الاتفاق ملزمون بتطبيقه على وجه السرعة برغم خروج الولايات المتحدة منه.

تعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية العام الماضي، وبصفة خاصة منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها.

ووفقا للرؤية الإيرانية فإن طهران قامت بنصيبها من التزامات الاتفاق النووي، ولكن الطرف الآخر لم يقم بذلك.

وما يهم إيران في الاتفاق هو في المقام الأول المزايا الاقتصادية التي كانت معقودة عليه ورفع العقوبات عنها.

ولهذا بدأت إيران الأسبوع الماضي أيضا بتخل جزئي عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تطبيق الاتفاق بالصورة القانونية حتى بداية يوليو المقبل فإن المرحلة الثانية من التخلي عنه ستبدأ.

وبمقتضى المرحلة الثانية ستقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بصورة غير محدودة ولن تلتزم بنسبة تخصيب 6ر3 % التي نص عليها الاتفاق كحد أقصى.