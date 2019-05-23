على عكس الاتجاه العام لارتفاع رسوم التأشيرات فى جميع أنحاء جنوب آسيا، أعلنت سريلانكا عن طرح تأشيرات مجانية عند الوصول لمواطنى أكثر من 30 دولة اعتبارا من 1 مايو 2019، وتلك الخطوة ستوفر للسائح فى المتوسط من 20 إلى 40 دولارا أمريكيا كرسوم التأشيرة؛ مما يجعل الأمر أسهل وأرخص من أى وقت مضى لزيارة هذه الجزيرة الموجودة بالمحيط الهندى؛ وفقا لما جاء فى موقع «لونلى بلانيت»، وهو أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم.

ومنذ مايو الحالى، فإن السائحين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية سيكونون قادرين على الحصول على تأشيرة مجانية لسريلانكا عند الوصول إلى مطار باندارانايكا الدولى، وسيتم تشغيل المخطط فى البداية لمدة 6 أشهر، ولكن هناك خطط لجعل البرنامج دائما إذا نجح فى تعزيز السياحة إلى الجزيرة.

وتتمتع سريلانكا حاليا بزيادة كبيرة فى أعداد السائحين، مع تحسن سريع فى البنية التحتية وسلسلة من المنتجعات الجديدة التى تفتح على طول ساحلها، وتم اختيار سريلانكا كأفضل وجهة لسفر لونلى بلانيت فى عام 2019، وارتفع عدد الوافدين من 448 ألفا فقط منذ نهاية الحرب الأهلية فى سريلانكا عام 2009 إلى أكثر من 2.1 مليون فى عام 2017، وهو رقم تأمل سريلانكا فى أن يتضاعف بحلول عام 2020.