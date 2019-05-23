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الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: نأسف لاستقالة المبعوث الأممي كوهلر

د ب أ
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 8:03 م

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي عن أسفه لقرار استقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الخلفي، اليوم الخميس عقب اجتماع الحكومة، إن المملكة المغربية تنوه بالجهود التي بذلها كوهلر منذ تعيينه، مشيدا بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها في أداء مهامه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المملكة المغربية تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي واقعي، براجماتي ومستدام، قائم على التوافق، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي.


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