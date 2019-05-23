أمريكا: عززنا أمن إسرائيل بفرض أقصى ضغوط على التهديد الأكبر لاستقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن البيت الأبيض سيطرح الصيف القادم رؤيته للسلام في الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله في أن توفر مستقلا أفضل للفلسطينيين.

وقال، في كلمة الليلة الماضية في واشنطن في فعالية بمناسبة "عيد استقلال" إسرائيل: "لدى البيت الأبيض رؤية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسنكشف عنها هذا الصيف. إنها فرصة، رغم أنه لا توجد ضمانات، نأمل منها أن توفر مستقبلا أفضل للفلسطينيين".

وجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال: "لقد عززنا أمن إسرائيل أيضا عن طريق فرض أقصى ضغوط على التهديد الأكبر لاستقرار وأمن الشرق الأوسط، وفي الواقع، أمن واستقرار إسرائيل- جمهورية إيران الإسلامية".