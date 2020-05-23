محافظ الجيزة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن الهرم وفيصل

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يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي بدأت مساء الجمعة ومتواصلة حتى الآن في أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياه إمبابة والمغذي للخزان الياباني بالرماية، والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ.

ووجه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب وفرت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.