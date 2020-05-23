قضاة المحكمة العليا البولندية يختارون مرشحين لمنصب رئيس المحكمة

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اختار قضاة المحكمة العليا البولندية ، اليوم السبت، خمسة مرشحين لمنصب رئيس المحكمة، وهو منصب مهم للغاية في الصراع الجاري حول شكل النظام القضائي في البلاد.

ويخشى منتقدو الحكومة من إمكانية أن يقلل رئيس المحكمة المتعاطف مع الحزب الحاكم من استقلالية القضاء في بولندا.

وجاء الاختيار بعد ظهر اليوم السبت، عقب ستة أيام من المداولات المثيرة للجدل التي عكست خطوط الانقسام السياسي الرئيسية في البلاد.

ومن بين المرشحين الخمسة، سيقوم الرئيس أندريه دودا بتعيين رئيس المحكمة الجديد.

وبرزت مسألة الإصلاحات القضائية واستقلال القضاء في الحياة العامة لبولندا، بعد وصول حزب العدالة والقانون البولندي للسلطة أواخر عام 2015. وبدأ الحزب في تنفيذ إصلاحات قضائية موسعة.

ومع ذلك، يقول منتقدون إن تلك الإصلاحات عبارة عن محاولة، غير دستورية أحيانا، للسيطرة على القضاء.