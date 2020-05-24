رئيس السيادة السوداني: التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر للعبور نحو الديمقراطية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبرالمجيدة في مجال الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية(سونا).

وقال البرهان في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك "نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ".

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنّ حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تحقيق شعارات الثورة المتمثّلة في القصاص لأرواح شهداء ديسمبر، وأوضح أنّ ذلك سيكون أحدّ الثوابت التي لا تنازل عنها.

وقال حمدوك في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فسيبوك) اليوم، "إنّ الشعب السوداني ثار من أجلّ الكرامة، وأكد أنّ أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ستظلّ قنديل حقٍ يدلّ على طريق إنجاز حكومته لمهام الثورة. وتبقى العدالة وهي أولى شعارات ثورتنا الباسلة وتحقيق القصاص لأرواحهم الكريمة أحد الثوابت التي لا تنازل عنها على الإطلاق".

وأضاف حمدوك "شهداء الثورة السودانية في ذاكرة شعبنا إلى الأبدّ.. سنصمدّ وسنعبر وسننتصر".